Di Lorenzo ko al 27' di Cagliari-Napoli: colpo alla testa, Spalletti costretto al cambio

Infortunio in casa Napoli: poco prima della mezz'ora della sfida contro il Cagliari, Giovanni Di Lorenzo ha chiesto il cambio.

E' il 27' e il terzino azzurro ha provato a continuare a giocare dopo un duro scontro aereo con Altare che lo ha costretto prima a lasciare il campo per essere medicato, poi a rientrare.

Proteste dei componenti della squadra azzurra in occasione del contrasto per l'intervento e per un braccio largo del giocatore rossoblù.

Nulla da fare: visibilmente stordito, Di Lorenzo si è accasciato rivolgendosi nuovamente alla panchina e a Luciano Spalletti.

L'allenatore di Certaldo, che nel frattempo aveva fatto scaldare Malcuit, ha effettuato la sostituzione: le condizioni del campione d'Europa verranno valutate nelle prossime ore.