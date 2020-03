Di Canio boccia Eriksen: "Non è funzionale per Conte"

Paolo Di Canio parte all'attacco: "Conte voleva Vidal, Eriksen non è funzionale per lui. Il dubbio è: chi è andato a prenderlo?".

L'impatto di Christian Eriksen con il calcio italiano non è stato esattamente il massimo: qualche panchina di troppo per il danese e il terribile sospetto che il suo acquisto a gennaio sia stato un po' frettoloso, senza tenere conto delle esigenze tattiche di Antonio Conte.

Almeno è questa l'idea di Paolo Di Canio che, dopo le critiche rivolte a Skriniar, ha 'azzerato' anche l'ex ritenendolo non funzionale al 3-5-2 utilizzato dal tecnico nerazzurro.

"Per Conte sarà molto difficile inserire Eriksen, lui voleva un giocatore diverso: da quello che so, avrebbe preferito Vidal. Il cileno sarebbe stato perfetto per l'idea di gioco di Conte, rispecchia alla perfezione il concetto di mezzala che sa inserirsi in zona goal con carattere. Alla fine è arrivato un calciatore completamente diverso: questo non vuol dire che sia peggiore, anzi, ma non è un mistero che a Conte piacciano giocatori in grado di supportare al meglio la trama offensiva. Il dubbio è: chi è andato a prenderlo? Eriksen non è funzionale per Conte, anche se spero di sbagliarmi".

Toccherà ad Eriksen rispondere sul campo una volta che il campionato sarà ripreso: da mezzala o da trequartista non è dato saperlo, a Conte il compito di trovargli la collocazione giusta per far fare all' il definitivo salto di qualità in mediana.