Deulofeu stop: previste nuove analisi per lo spagnolo

Lo spagnolo dell'Udinese si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno riscontrato problematiche specifiche, ma affronterà nuove analisi.

Non è un momento facile per Gerard Deulofeu. L'attaccante esterno dell'Udinese, rientrato da un infortunio, è stato nuovamente costretto a fermarsi per via di problemi al ginocchio destro nel corso della sfida contro la Sampdoria.

In merito alle sue condizioni, la squadra friulana ha rilasciato un comunicato nel quale annuncia che il calciatore verrà sottoposto a ulteriori esami clinici.

"Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero".

Entrato in campo al minuto 77 contro i blucerchiati, lo spagnolo ha abbandonato il terreno di gioco dopo appena 13 minuti.

All'inizio si temeva un infortunio serio, ma i primi esami hanno escluso fratture o lesioni. Il problema però sembra persistere e per questo motivo l'Udinese ha deciso di rivolgersi ad uno specialista.