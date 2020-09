Dest ha deciso: niente Bayern, andrà al Barcellona

Il terzino dell'Ajax ha preferito i blaugrana ai campioni d'Europa, che lo seguivano da diverso tempo.

Dopo aver detto addio a Nelson Semedo, il si prepara a chiudere l'arrivo del nuovo terzino destro: è in arrivo Sergiño Dest, classe 2000 statunitense che si è messo in luce nell' .

Secondo il 'Telegraaf', l'affare si è chiuso nelle scorse ore in via definitiva, con la decisione del giocatore. Su di lui c'era anche il , che già da mesi lo seguiva e sperava di portarlo all'Allianz Arena.

Dest, invece, ha scelto i blaugrana. Già lunedì dovrebbe volare in Catalogna per firmare il contratto ed essere presentato come nuovo rinforzo per l'allenatore Ronald Koeman.

Altre squadre

Il costo del cartellino dello statunitense dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Il Barcellona si prepara ad abbracciare il proprio nuovo terzino destro.