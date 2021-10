Un modo speciale per seguire il Milan: il Derby di Milano verrà trasmesso al Club 40/40 di Jay-Z

Le prossime due partite del Milan verranno trasmesse in due locali esclusivi in giro per il mondo: merito della nuova iniziativa del club rossonero.

Che il Milan sia una delle squadre più seguite al mondo, per storia, tradizione e titoli vinti, è indubbio: in normali situazioni, recarsi a San Siro per guardare un match dei rossoneri è cosa assai comune, da tutte le parti del mondo.

In era pandemica, però, e nonostante le riaperture tutto questo è diventato sempre più complicato: i tifosi e gli appassionati del Milan, in sinergia con il club, hanno comunque trovato un modo speciale.

Nasce ufficialmente "From Milan to Many: Watch Parties", il nuovo format legato agli eventi dei rossoneri creato dalla società proprio per i tifosi di tutto il mondo.

L'iniziativa mira a creare momenti di socializzazione mettendo a disposizione locali esclusivi per seguire le partite: ma c'è di più. I tifosi che aderiranno all'iniziativa potranno vivere il momento della gara insieme a una leggenda del Milan.

"“From Milan to Many: Watch Parties” parte ufficialmente la prossima settimana con due eventi che avranno luogo nella cornice internazionale di Expo 2020 Dubai e dell’esclusivo The Club 40/40 di JAY-Z a New York City. In occasione di questi eventi, verrà trasmessa rispettivamente la partita di UEFA Champions League tra Milan e Porto e l’attesissimo Derby di Milano, due partite importanti per i Rossoneri e due momenti iconici in grado di riunire la grande famiglia del Milan nel mondo".

Le prime due location saranno quella di Expo 2020 Dubai e del The Club 40/40 di Jay-Z di New York: nel primo caso, in occasione della gara contro il Porto in programma il 3 novembre, Daniele Massaro "porterà con sé il trofeo della Champions League vinto dal Milan contro il Barcellona nel 1993/94".

Nel secondo, invece, a New York, i tifosi rossoneri presenti potranno seguire il Derby di Milano, in programma giorno 7 novembre.

"Sono davvero orgoglioso di questa iniziativa del Club che ci permette di portare i colori rossoneri in giro per il mondo e stare vicino ai nostri tifosi anche fuori dai confini nazionali. Nella mia carriera da calciatore, ma anche nel mio ruolo attuale di brand ambassador ho sempre vissuto e ammirato la passione rossonera, una passione che non conosce confini geografici e che infiamma i cuori di grandi e piccini ovunque nel mondo".

Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha spiegato che la passione rossonera non conosce confini geografici: la fanbase del Milan, che conta oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, da oggi avrà un nuovo modo, tutto speciale, per seguire le partite della sua squadra del cuore.