Depower Rangers: la squadra di Glasgow è la peggiore della Champions

Un rendimento da incubo per la squadra allenata da Van Bronckhorst: già fuori dalle coppe e peggior difesa della Champions League.

La magia delle notti europee sembra essersi totalmente dimenticata dei Rangers. In Champions League, il rendimento della squadra di Glasgow è più da notte delle streghe.

Il 7-1 incassato id Ibrox contro il Liverpool è solo l'ultimo capitolo di una campagna europea da dimenticare per il team allenato da Giovanni Van Bronckhorst.

Quattro sconfitte in altrettante partite disputate, 0 punti in classifica, di sicuro fuori dalla Champions e con le chance di retrocedere in Europa League ormai ridotte a un miraggio. 16 goal subiti, una media di 4 a partita, appena uno fatto.

Un ruolino che fa dei Rangers la peggior squadra in questa edizione competizione. Uno score reso ancora più amaro se si pensa che pochi mesi fa gli scozzesi perdevano ai calci di rigore la finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.

Poco da sorridere però per i rivali storici del Celtic.

I biancoverdi hanno ottenuto un solo punto, frutto del pari contro lo Shakhtar Donetsk, occupano l'ultimo posto del girone F e con tutta probabilità non riusciranno nemmeno a prendersi il terzo posto di consolazione.

Come al solito, le due squadre di Glasgow si danno battaglia nella Premier League scozzese dove a separare il Celtic capolista dai Rangers sono appena due punti.