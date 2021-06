Depay al Barcellona, ora è ufficiale: contratto fino al 2023

Arriva la firma dell'ex Lione, PSV e Manchester United. Si unisce ai catalani a parametro zero.

Ora non ci sono più dubbi, è ufficiale. Dopo tanti mesi di chiacchiere, dichiarazioni e avvicinamenti, la telenovela è finita: Memphis Depay è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona.

Il club blaugrana ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Lione. Ha firmato con i catalani a parametro zero. Per lui contratto di durata

Depay è attualmente impegnato a Euro 2020 con la sua Olanda, ma il primo posto già aritmetico lo ha messo in una condizione comoda. E così è arrivata la firma sul contratto con il suo nuovo club.

Negli ultimi quattro anni e mezzo il classe 1994 ha giocato in Ligue 1, con il Lione, totalizzando 76 goal in 178 presenze. Era reduce da un anno e mezzo al Manchester United, con sole 7 reti. In precedenza aveva vinto il titolo di capocannoniere dell'Eredivisie con il PSV.

Si tratta del terzo colpo a zero del Barcellona, dopo Eric Garcia e Sergio Aguero, entrambi arrivati dal Manchester City.