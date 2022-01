Dennis non giocherà la Coppa d'Africa: comunicazione arrivata in ritardo al Watford

Piove sul bagnato per la Nigeria: oltre a Victor Osimhen (positivo al Covid-19) le 'Super Eagles' devono rinunciare anche a Emmanuel Dennis per la Coppa d'Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio.

L'attaccante di proprietà del Watford è stato sostituito con Peter Olayinka ma, a differenza del collega in forza al Napoli, l'esclusione sarebbe da ricondurre all'atteggiamento ostruzionistico della società inglese.

Nei giorni scorsi, infatti, Claudio Ranieri aveva rivelato il ritardo della comunicazione da parte della Nigeria al Watford per la convocazione di Dennis, condizione decisiva per far sì che il giocatore resti in Inghilterra.

"Non sono così sicuro che Dennis andrà via, la mail non è arrivata al momento giusto ma in ritardo. Se i tempi non vengono rispettati, l'ultima parola spetta al club".

Alla fine pare proprio che il Watford abbia fatto valere il diritto di trattenere Dennis, sfruttando una leggerezza della diplomazia nigeriana: un problema in più per il ct José Peseiro.

Da canto suo la Nigeria ha rilasciato un comunicato attaccando il Watford:

“Emmanuel Dennis, il cui club di Premiership inglese sta mostrando i denti, è stato lasciato fuori per fare spazio all’attaccante della Repubblica Ceca Peter Olayinka”.