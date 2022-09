Denis scende in Serie D: è un nuovo giocatore del Real Calepina

Il Real Calepina piazza il colpo German Denis, reduce dall'esperienza alla Reggina: 'El Tanque' giocherà nel girone B di Serie D.

Due mesi e mezzo dopo lo svincolo dalla Reggina, German Denis trova una nuova squadra e scende ancora di categoria: l'attaccante classe 1981 giocherà addirittura nel girone B di Serie D.

'El Tanque' ha accettato l'offerta del Real Calepina, formazione bergamasca che ha dato l'annuncio del grande colpo direttamente con un comunicato apparso sul profilo ufficiale Facebook.

"Real Calepina è lieta di ufficializzare l’ingaggio del fenomenale attaccante argentino classe ’81 German Denis.

Icona atalantina nel primo lustro della scorsa decade, nonché secondo miglior realizzatore straniero nella gloriosa storia nerazzurra (56 reti con la Dea), Denis vanta anche 5 presenze con la maglia della nazionale argentina (sarà dunque il primo “internazionale seniores” ad indossare la nostra maglia) nel corso di una carriera straordinaria tra Sudamerica ed Europa.

E’ reduce da un triennio alla Reggina, tra serie C e serie B, formazione di cui era capitano e con la quale ha raccolto 62 presenze in campionato con 17 gol".

Denis non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, nonostante l'età ormai avanzata ed un fisico non più al top come un tempo: una carriera tenuta ancora in vita dagli obiettivi che, da adesso, includeranno anche la promozione tra i professionisti del Real Calepina. Poiché sognare non costa nulla.