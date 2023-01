Oggi nuova offerta del PSG per avere subito Milan Skriniar: in caso di sì dell'Inter, assalto nerazzurro a Merih Demiral.

Merih Demiral in cima ai pensieri dell'Inter. Il mercato di gennaio ha stravolto piani e progetti nerazzurri, con Milan Skriniar pronto a trasferirsi al PSG: da capire se subito oppure in estate a costo zero.

In giornata il club francese presenterà una nuova offerta per assicurarsi seduta stante lo slovacco: dai 10 milioni messi sul piatto nel weekend e rifiutati dall'Inter, la proposta dei parigini salirà a 15.

Un pressing convinto, quello del PSG per avere Skriniar già a gennaio, che qualora trovasse riscontri positivi da parte del club di Zhang porterebbe i nerazzurri a sferrare l'assalto a Demiral.

Il centrale turco è l'obiettivo numero uno individuato per sostituire il numero 37 e, in serata, nel caso in cui Inter e PSG dovessero definire l'intesa per la cessione di Skriniar, Marotta & co. busserebbero all'Atalanta per convincerla a privarsi di Demiral.

L'ex Juve è il primo nome sul taccuino per rapporto qualità-prezzo ed una pista maggiormente percorribile rispetto a quelle che conducono in Premier, dove - a parte Lindelof - sia Chalobah del Chelsea che Kehrer del West Ham rappresentano operazioni fuori dalle possibilità economiche attuali dell'Inter.

Tutto ruoterà attorno al nuovo summit col PSG, dunque: in caso di fumata bianca e conseguente cessione immediata di Skriniar, la suggestione Demiral-Inter prenderebbe quota.