Demichelis torna a casa: è il nuovo allenatore del River Plate

Tifoso, giocatore e ora allenatore: Martin Demichelis raccoglie la pesante eredità di Marcelo Gallardo sulla panchina del River Plate.

La scintillante era Gallardo si è conclusa da ormai un mese al River Plate: ben quattordici trofei conquistati in otto anni di gestione dell'ex centrocampista, sostituito in panchina da un'altra vecchia conoscenza della tifoseria dei 'Millonarios'.

Il club con sede a Buenos Aires ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Martin Demichelis, volto notissimo da quelle parti: cresciuto a Casa River agli albori della carriera, ha studiato e si è diplomato al River Institute nel 1998, vincendo anche due trofei da giocatore (il Clausura del 2002 e del 2003). Ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2025.

" Ho trovato un club in crescita - ha dichiarato Demichelis nella conferenza stampa di presentazione - e ho ringraziato tutti coloro che lavorano qui. Sono stato al River Camp ed ero entusiasta di vedere l'evoluzione di quella città sportiva. Continueremo a dare il nostro contributo affinché questa enorme istituzione continui a crescere".

Difensore roccioso, la carriera di Demichelis si è poi sviluppata in Europa: sette stagioni e mezza al Bayern Monaco, poi Malaga, Atletico Madrid, Manchester City, Espanyol e ancora Malaga, club teatro dell'annuncio del suo ritiro nel maggio 2017.

Proprio nella società andalusa ha avviato l'avventura da allenatore in qualità di vice, per poi tornare al Bayern Monaco e precisamente alla guida di Under 19 e squadra riserve. A ottobre ha conseguito a Coverciano la licenza UEFA Pro, in compagnia di altri ex calciatori tra cui Paolo Cannavaro e Alberto Gilardino.