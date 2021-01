Deloitte, la classifica dei ricavi: Barcellona primo, Juventus nella top 10

Il Barcellona comanda la Deloitte Football Money League. Juventus decima, Inter quattordicesima e Napoli ventesimo. Pesa moltissimo l’effetto Covid.

C’è Il in testa nella classifica per club dei ricavi, mentre la , prima italiana in graduatoria, resta stabile al decimo posto e conserva quindi la sua posizione nella Top 10.

A svelarlo è stato il report Deloitte Football Money League che, giunta alla sua 24esima edizione, quest’anno ha anche fotografato gli effetti del Covid-19 sulle performance finanziarie dei maggiori club al mondo per fatturato.

Le società delle top 20 hanno generato ricavi totali per 8,2 miliardi di euro, ovvero il 12% in meno rispetto alla stagione 2018/2019. Secondo la Football Money League il calo di introiti sarà superiore ai due miliardi entro la fine della stagione 2020/2021 e questo proprio perché si sta vivendo all’interno di un contesto sociale ed economico fortemente condizionato dalla pandemia.

Altre squadre

Per il Barcellona primo in classifica sono stati di 715,1 milioni di euro, a fronte degli 840,8 per la stagione 2018/19.

Si conferma al secondo posto il con 714,9 milioni di euro di ricavi, mentre sul gradino più basso del podio sale il che, con i suoi 634,1 milioni, supera il che si attesta sui 580,4 milioni (a fronte dei 711.5 della stagione 2018/19).

Seguono poi il (dal settimo al quinto posto), il (stabile al sesto), il (dal quinto al settimo posto) il che scavalca il nono, e appunto la Juventus che chiude la Top 10 con 397,9 milioni di ricavi, ovvero quasi 62 milioni in meno rispetto all’ultima classifica.

Rispetto al 2019, il club bianconero fa quindi registrare un calo dei ricavi del 13%, che è frutto di un -36% dei ricavi da matchday, oltre che di una diminuzione della vendita di prodotti di merchandising, oltre che un calo nei ricavi di altre attività commerciali relative a campi estivi e visite allo stadio e al museo.

L’ resta al quattordicesimo posto con 291,5 milioni di ricavi (-20% rispetto al 2019), mentre il sale dal ventesimo alla diciannovesima posizione con 176,3 milioni (-15% rispetto al 2019).

Fuori dalla Top 20 il che è trentesimo con 148 milioni di ricavi, mentre la , che un anno fa era al sedicesimo posto, esce dalla Top 30 soprattutto a causa della mancata qualificazione alla .

La classifica Deloitte Football Money League