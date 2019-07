Dele Alli, paura in vacanza: sviene sul lettino accanto alla fidanzata

Dele Alli ha perso i sensi dopo una mattinata passata a giocare a beach-volley sotto il sole. E' stato portato via dalla spiaggia a braccia.

Paura in vacanza per Dele Alli, stella del e dell'. Il giocatore infatti si è sentito male mentre si trovava sulla spiaggia di Mykonos insieme alla compagna Ruby Mae.

Dele Alli, secondo quanto riporta il 'Sun', avrebbe trascorso tutta la giornata a giocare a beach-volley sotto il sole e mentre era sdraiato per riposarsi sul lettino avrebbe accusato un malore.

Ad accorgersi che qualcosa non andava per il verso giusto è stata la compagna di Dele Alli che ha provato a svegliarlo, senza successo. A quel punto il giocatore del Tottenham, che non si reggeva in piedi da solo, è stato portato via dalla spiaggia a braccia da due uomini.

Tomorrow's front page: England ace Dele Alli looks worse for wear after collapsing on a sun lounger while on holiday with his girlfriend https://t.co/i1uVY3lATR pic.twitter.com/MAtOJziGAt — The Sun (@TheSun) July 4, 2019

Fortunatamente per Dele Alli non si tratterebbe di nulla di grave ma solo di un calo di pressione dovuto al grande caldo e al sole. Oltre a Dele Alli, anche Ross Barkley sta trascorrendo alcuni giorni di vacaza a Mykonos e in passato lo stesso Barkley era stato pizzicato in una notte brava insieme ad Alli.