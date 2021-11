Delaney perde la testa: dà una manata a palla lontana in Siviglia-Lille, è rigore

Sembrava in controllo, il Siviglia, Al Ramon Sanchez Pizjuan: in vantaggio con Ocampos al 15', ma comunque in possesso e senza troppi pericoli.

Uno tra questi l'intervento scomposto in area di rigore di Thomas Delaney su Jonathan Davis, ma senza una decisione forte da parte dell'arbitro: insomma, partita che prosegue in maniera scorrevole.

Almeno fino al 43', quando il centrocampista danese perde la testa: a palla lontana, rifila una manata a Jonathan Bamba in area di rigore.

Kovacs, arbitro della serata, ferma il gioco su segnalazione del VAR e, dopo un check, assegna il penalty al Lille, poi trasformato da Jonathan David per l'1-1.

Non una gara indimenticabile, comunque, per Delaney, che poco dopo il vantaggio degli ospiti con Ikone lascia il campo sostituito da Lamela. Follia che rischia di costar caro agli spagnoli, a caccia di punti importantissimi per la classifica del Gruppo G dopo la sconfitta del Salisburgo ai danni del Wolfsburg.