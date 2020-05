Del Piero: "Quando l'Inter ha preso Ronaldo ero incazzato"

Metti un venerdì sera, metti Instagram, Alessandro Del Piero e Ronaldo 'Il Fenomeno'. Il web si accende, i due fuoriclasse si incrociano in una diretta all'insegna della qualità.

Pinturicchio, - '98 e 5 maggio a parte, stende tappeti rossi al brasiliano. Con tanto di retroscena.

L'articolo prosegue qui sotto

"Il tuo arrivo mi ha dato uno stimolo ancora più grande. Mi sono detto: ‘Wow, dovrò avere a che fare con questo qua’. Mi sono allenato per diventare più forte. Sono stati anni fantastici, nel bene o nel male, perché è successo di tutto. Abbiamo avuto un infortunio che ci ha cambiato anche la carriera".

"Quando hai firmato con l’Inter ho detto: 'Al sono pazzi, come fanno a farlo andare via'. E poi ero incazzato, perché ti prese proprio l’Inter contro cui dovevamo sfidarci".

Del Piero, inoltre, svela un rammarico nel suo percorso da calciatore.

"Per come giocavo io, non mi sarebbe dispiaciuto andare nella ".