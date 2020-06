Del Piero su Mandzukic: "L'avrei tenuto, la Juve non ha uno come lui"

La fatica a trovare il goal, creare occasioni e riempire l'area. E inizia a spargersi sempre di più l'idea che forse, Mario Mandzukic avrebbe fatto ancora molto comodo.

Di quest'idea è certamente uno che di attacco e di Juventus se ne intende: Alessandro Del Piero. A 'Sky Sport' l'ex capitano bianconero ha sottolineato quanto manchi il croato ai bianconeri.

“L’avrei tenuto tutta la vita, per quel che ha fatto e per come lo fa. La oggi non ha un giocatore così”.