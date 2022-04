Del Piero di nuovo allo Stadium: in tribuna per Juventus-Bologna

Alessandro Del Piero torna all'Allianz Stadium. L'ex capitano bianconero assisterà all'incontro tra Juventus e Bologna dalla tribuna Agnelli insieme alla dirigenza.

In questi giorni lo storico numero 10 bianconero si trova a Torino insieme ai ragazzi della sua esti giorni l’ex capitano bianconero si trova a Torino con i ragazzi della sua Juventus Academy di Los Angeles. Proprio l'accademia calcistica di Del Piero ha acquistato dei biglietti in tribuna Sivori per tutti i ragazzi.

Con tutta probabilità però, l'ex capitano assisterà alla partita in tribuna Agnelli, dove si trovano i dirigenti del club, a pochi metri da dove quasi 10 anni fa salutò il pubblico dello Juventus Stadium, oggi diventato Allianz.

L'ultima volta che Del Piero era stato allo Stadium risale al 30 maggio 2017, in occasione di una Partita del Cuore tra nazionale cantanti e calciatori in campo per la ricerca.