Defrel può salutare il Sassuolo: c'è l'ipotesi SPAL

Ai titoli di coda la seconda esperienza al Sassuolo di Gregoire Defrel: per il francese è vivo l'interesse della SPAL, a caccia di rinforzi.

Un goal (inutile) all' prima del buio più totale: è da novembre che Gregoire Defrel non gioca una partita con il , stoppato da un problema alla caviglia che gli ha fatto terminare in anticipo il 2019.

Più ombre che luci nella sua seconda esperienza in Emilia: arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla , l'attaccante francese non è riuscito a imporsi con continuità nell'undici titolare di Roberto De Zerbi, dividendosi tra campo, panchina e tribuna.

Potrebbe già essere giunta al termine l'avventura neroverde: come riportato da 'Sky Sport', la vorrebbe puntare su Defrel per cercare di abbandonare al più presto l'ultimo posto solitario in classifica.

Quello ferrarese è anche l'attacco meno prolifico di tutta la : appena dodici le reti messe a segno, di cui la metà dal solo Andrea Petagna. Troppo poco per poter ambire alla salvezza.

La sensazione è che il Sassuolo possa accettare l'idea di liberare Defrel con la giusta offerta economica. La trattativa può decollare a breve.