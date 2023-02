De Zerbi contro gli arbitri: "Non sono in Premier per farmi prendere in giro"

Duro sfogo del tecnico del Brighton dopo il ko contro il Fulham: "L'incontro con gli arbitri una perdita di tempo, non voglio essere preso in giro".

Che siano giochisti o risultatisti, agli allenatori certe sconfitte proprio non vanno giù. Lo sfogo contro gli arbitri è uno dei refrain più usati da tutti i tecnici in ogni campionato.

L'ultimo in ordine di tempo a sfogare la propria rabbia contro la categoria arbitrale è stato Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton.

Dopo il ko rimediato in Premier League contro il Fulham, l'ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk ha parlato delle decisioni del fischietto britannico Darren England.

"Non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l'arbitro non sia all'altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l'ho insultato. Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui".

La squadra guidata dal tecnico italiano ha perso dopo sette risultati utili consecutivi ed è settima in classifica con 35 punti. Un risultato deludente per De Zerbi, che a fine partita è stato espulso nel tunnel degli spogliatoi

Nel mirino dell'allenatore del Brighton c'è anche il capo degli arbitri inglesi, Webb, che la scorsa settimana ha incontrato proprio De Zerbi per alcuni chiarimenti sul VAR.

"Voglio essere chiaro. Se vuoi venire da me per fare un incontro va bene, ma se vuoi perdere due ore del mio tempo, del mio lavoro, poi devi dimostrare che ci sarà un atteggiamento diverso in campo. Se tu sei un arbitro e io sono un allenatore e se vuoi migliorare il nostro lavoro ci deve essere un altro atteggiamento. Non voglio parlare di situazioni particolari, se era rigore o altre cose. Parlo solo dell'atteggiamento che non è stato corretto. Mi hanno fatto perdere tempo una volta con un incontro inutile, ma non accadrà mai più. Non sono venuto in Inghilterra per farmi prendere in giro e perdere tempo con delle riunioni inutili".

Nello specifico, nel corso della gara il Brighton si è visto annullare un goal per fuorigioco tramite intervento del VAR e poco dopo non gli è stato assegnato un rigore per un fallo in area su Veltman.