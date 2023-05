De Zerbi 'conquista' anche Milner: può firmare col Brighton

Il 37enne è pronto a lasciare il Liverpool a fine stagione e può vestire la maglia del Brighton: ad attirarlo è il calcio innovativo di De Zerbi.

Un innesto di qualità ed esperienza. Un colpo per rinforzare la mediana con un profilo in grado di garantire una buona dose di leadership, tecnica e carattere.

Dopo aver lanciato tanti giovani ora il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto ad accogliere James Milner. Il centrocampista classe 1986 è in scadenza di contratto con il Liverpool e, secondo quanto riferisce Sky Sports UK, è pronto ad accettare la proposta del club guidato dal tecnico italiano.

Il 37enne ha ricevuto una proposta anche da parte del Burnley, neopromossa in Premier League dopo la grande stagione in Champions League, ma è pronto ad accettare l'offerta dei 'Seagulls'.

A convincere Milner a scegliere il Brighton sarebbe il calcio innovativo di Roberto De Zerbi, elogiato sia da tecnici di prim'ordine come Guardiola che da Klopp nel corso della stagione.

Il Brighton sta lavorando sotto traccia per chiudere l’operazione e definire l’intesa.

Sky Sports UK rivela che Milner abbia ascoltato il parere di alcuni calciatori della squadra e veda il trasferimento al Brighton come un’opportunità per rimettersi in gioco aiutando i giovani calciatori a crescere.

Dall’altra parte, il Brighton considera Milner - alla sua ventiduesima stagione in Premier League - una pedina molto importante, soprattutto in caso di qualificazione nelle coppe europee, per la sua versatilità e personalità.

Il fatto che Klopp voglia rinnovargli il contatto la dice lunga sull’importanza tattica e di leadership di Milner. Con il Liverpool, il classe 1986 ha vinto un titolo di Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una FA Cup, un Community Shield, una League Cup e una Supercoppa Europea.

“Lo lasci in panchina e lui è furioso, ma durante la partita urla e incoraggia i compagni. E nell'allenamento successivo dà tutto 95 minuti - aveva raccontato Manuel Pellegrini, suo allenatore ai tempi del Manchester City -. È molto difficile trovare un altro Milner, un giocatore intelligente con un cuore enorme".

In carriera, James Milner ha vinto anche due Premier, una FA Cup, una League Cup e un Community Shield proprio con la maglia dei ‘Citizens’.

Ora sembra che sia arrivato il tempo dei una nuova sfida. Il Brighton e Roberto De Zerbi sono pronti ad accoglierlo.