De Zerbi al top: è in corsa per il premio di miglior allenatore della Premier

Il tecnico italiano è in corsa per il titolo di miglior allenatore della Premier: con lui ci sono Guardiola, Arteta, Howe, Emery e Marco Silva.

La prima stagione in Inghilterra di Roberto De Zerbi ha fatto piovere consensi e soprattutto tanti applausi nei confronti del tecnico bresciano, protagonista di un campionato di altissimo profilo sulla panchina del Brighton.

L'ex tecnico del Sassuolo, sbarcato al timone dei Seagulls lo scorso 18 settembre dopo l'addio di Graham Potter, è tra i sei candidati al titolo di miglior allenatore della Premier della stagione 2022/23.

A contendere il riconoscimento all'allenatore italiano ci sono ovviamente Pep Guardiola, che punta al Treble con il Manchester City, oltre a Mikel Arteta, protagonista di una grande stagione con l'Arsenal, ora secondo in classifica, ma di fatto in vetta alla Premier da inizio anno.

Tra i candidati ci sono anche Eddie Howe, capace di guidare il Newcastle ai vertici del calcio britannico, con la qualificazione alla prossima Champions League ampiamente alla portata dei Magpies.

A chiudere il lotto dei pretendenti ci sono Unai Emery, capace di risollevare le quotazioni dell'Aston Villa, e Marco Silva, tecnico del Fulham. Per De Zerbi, dunque, arriva subito un grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi suoi mesi alla guida del Brighton che con l'allenatore italiano sogna inevitabilmente in grande. Il sesto posto in classifica, ma con due gare in meno rispetto alla concorrenza, non preclude i sogni d'Europa del club.