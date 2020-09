De Silvestri dal Torino al Bologna: in corso le visite mediche

Lorenzo De Silvestri arriva a parametro zero dal Torino su precisa richiesta di Sinisa Mihajlovic, che lo ha già allenato tre volte.

Rinforzo d'esperienza per il che accoglie Lorenzo De Silvestri, terzino in arrivo dal a parametro zero.

De Silvestri, come riporta 'Sky Sport', si sta sottoponendo alla prima parte delle visite mediche e poi firmerà il contratto col Bologna dove arriva su precisa richiesta di Mihajlovic.

Il tecnico infatti ha già allenato De Silvestri in tre squadre diverse: , e Torino. Ecco allora che dopo la scadenza del contratto con i granata la coppia si ricomporrà al Bologna.

Classe 1988 e romano di nascita, De Silvestri ha mosso i primi passi alla con cui ha vinto una Coppa .