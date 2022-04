De Sciglio espulso nel tunnel dopo Juventus-Inter: "Critica all'arbitro"

Mattia De Sciglio non giocherà la prossima gara della Juventus dopo quanto successo nel Derby d'Italia contro l'Inter. E' questo il provvedimento preso dal giudice sportivo in seguito al referto presentato dal direttor di gara Irrati a seguito dell'infuocato match disputato domenica tra bianconeri e nerazzurri.

Il giudice sportivo Mastrandea ha comminato a De Sciglio una giornata di squalifica in seguito ad un qualche tipo di insulto pronunciato dal terzino di Allegri all'indirizzo dell'arbitro Irrati.

Quest'ultimo ha così rifilato il rosso direttamente a fine gara e nello specifico nel tunnel degli spogliatoi, dopo il fischio finale dell'1-0 allo Stadium. Non visibile alle telecamere e registrato solo dall'arbitro e dai dirigenti federali.

De Sciglio infuriato, al pari di Adrien Rabiot, che aveva accusato il fischietto di Juventus-Inter di avere deciso la sfida in favore dei meneghini.

Non solo la squalifica causa espulsione, ma bensì anche l'ammenda di 5000 euro nei confronti di De Sciglio:

"per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".

De Sciglio era subentrato ad un quarto d'ora dalla fine, sul risultato poi confermato di 1-0 (rete di Calhanoglu), al posto di Alex Sandro. Allegri non potrà contare su di lui per la trasferta di Cagliari prevista sabato, con il brasiliano nuovamente titolare in seguito al pieno recupero.

Per Cagliari-Juventus, Allegri dovrà fare a meno anche di Morata, ammonito contro l'Inter e squalificato causa somma di ammonizioni. Alle loro assenze si aggiungono anche quelle dei lungodegenti, da Chiesa a McKennie, passando per Kaio Jorge. In più out Locatelli, almeno fino a inizio maggio.