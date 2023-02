La società emiliana ha deciso di esonerare dell'ex centrocampista della Roma. Tacopina in arrivo a Ferrara per annunciare il sostituto.

Daniele De Rossi non sarà più l'allenatore della SPAL. L'ufficialità non c'è ancora, ma arriverà nelle prossime ore. La decisione è ormai presa.

Arrivato sulla panchina estense ad ottobre al posto di Venturato, il campione del Mondo con l'Italia nel 2006 ha raccolto soltanto 15 punti in 16 partite di Serie B.

Uno score ritenuto insufficiente dalla proprietà guidata da Joe Tacopina, che pure era stato il suo principale sostenitore nella sua prima avventura da allenatore.

La decisione dell'esonero è arrivata in seguito alle tre sconfitte consecutive (Cagliari, Bari e Venezia), costate un grosso passo indietro in classifica alla SPAL, ora al diciottesimo posto e in piena zona retrocessione.

Lo stesso Tacopina è atteso a Ferrara nella giornata di martedì per annunciare il nuovo allenatore.