De Rossi 'chiama' Mirante: lo vuole nel suo staff alla Fiorentina

La Fiorentina vuole Daniele De Rossi in panchina. L'ex centrocampista vorrebbe portare il secondo portiere giallorosso tra i suoi collaboratori.

Nonostante in futuro si siederà probabilmente su altre panchine, Daniele De Rossi guarda sempre in casa per pensare al suo prossimo lavoro. E non solo come obiettivo da raggiungere.

L'ex centrocampista, ritiratosi negli scorsi mesi dopo la parentesi al Boca Juniors, è l'oggetto del desiderio della per la panchina, per il dopo Iachini.

Secondo 'Sky Sport', inoltre, DDR avrebbe già deciso come formare il suo staff ideale: Giampiero Pinzi, ex centrocampista, attualmente nello staff dell' , Simone Beccaccioli, match analyst della Roma, e Antonio Mirante. Che però gioca ancora.

Il portiere classe 1983 è infatti il secondo di Pau Lopez e quest'anno ha già collezionato 7 presenze. Inoltre ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Tra qualche acciacco fisico e qualche panchina, l'ex e si è dimostrato affidabile.

Presto il portiere cresciuto nella primavera della potrebbe essere chiamato a scegliere: giocare ancora in giallorosso o seguire De Rossi a Firenze? Tra qualche mese potrebbe arrivare la risposta.

La 'colonia' giallorossa al Franchi è al momento rappresentata da Alberto Aquilani, che oggi è stato nominato tecnico della Primavera a partire dalla prossima stagione.