De Rossi su Ibrahimovic a Sanremo: "C'è stata un po' di manica larga"

L'ex capitano della Roma 'consiglia' Pellegrini dopo le polemiche per gli auguri fatti a Immobile: "Fossi stato in lui l'avrei chiamato al telefono".

Daniele De Rossi ha smesso da qualche tempo col calcio giocato, preferendo osservarne le dinamiche dall'esterno: in ballo c'è il futuro che potrebbe vederlo su una panchina un giorno, proprio come il suo amico Andrea Pirlo.

L'ex centrocampista romano è stato ospite al corso per team manager organizzato dalla Luiss e ha accennato alla possibilità di intraprendere il percorso da allenatore, seguendo le orme del padre Alberto che guida la Primavera della Roma da ormai 17 anni. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Mi sento pronto per questa nuova sfida, ieri ho visto gli allenamenti a Casteldebole e ho risentito quel brivido che mancava. Ho grande voglia, adesso non mi chiedo se inizierò con una squadra piccola o grande, anche se penso che una squadra molto grande non mi cercherà ora perché per tutti c’è un percorso. Seguire la strada di Pirlo? Difficile trovare un allenatore che parta subito con una realtà così forte, diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche se adesso nessuno può mettermi su una panchina".

La Roma è sempre nei pensieri di De Rossi, dispiaciuto per come si è evoluta la vicenda relativa alla costruzione del nuovo stadio.

"Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo Roma, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne parlo il meno possibile. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Il no alle Olimpiadi e allo stadio tolgono qualcosa all’Italia e alla Roma, senza dubbio. Ma non posso giudicare altre cose, sono scelte che non conosco. Però posso dire che ho partecipato a due presentazioni, una con i Sensi e una con Pallotta e tutte le volte ci ho sperato. Invece è rimasto solo il plastico nello sgabuzzino. È un peccato per Roma, perché costruire lo stadio sarebbe stata una miccia per il calcio italiano".

Lorenzo Pellegrini è finito nella bufera per aver fatto pubblicamente gli auguri di compleanno sui social a Ciro Immobile, amico ma anche rivale in campo.

"Se voglio fare gli auguri a un mio amico della Lazio lo chiamo al telefono e glieli faccio. Se fossi stato club manager, avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari di non mettere la foto. Non perché è sbagliato, ma perché così nessuno si offende, visto che era passato qualche giorno dal derby perso. Ma non ha mancato di rispetto di nessuno. La prossima volta che perderemo un derby, magari ci penserà due volte a mettere la foto ma solo per togliersi qualche rottura di scatole. Io stesso ho fatto gli auguri a Immobile e Pinzi, ad esempio, è mio fratello. Dobbiamo essere furbi ad evitare qualche scocciatura".

Oggetto di discussione è anche la prossima presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo.