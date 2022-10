De Rossi allenatore della SPAL: può sfidare la Roma agli ottavi di Coppa Italia

Daniele De Rossi, neo tecnico della SPAL, potrebbe affrontare la 'sua' Roma agli ottavi di Coppa Italia: decisivo sarà il dentro o fuori col Genoa.

Uno scherzo del destino, la bellezza del calcio. Il tabellone della Coppa Italia rischia di riservare subito una grande emozione al Daniele De Rossi allenatore: l'incrocio con la 'sua' Roma.

Sì, perchè l'ex centrocampista - fresco di nomina al timone della SPAL - in Coppa Italia potrebbe ritrovarsi contro i giallorossi: a stabilire se De Rossi andrà all'Olimpico per giocare contro la Roma sarà Genoa-SPAL del 18 ottobre, valida per i sedicesimi di finale del torneo.

Qualora gli estensi dovessero sbancare Marassi ed eliminare i liguri, De Rossi e i suoi ragazzi volerebbero agli ottavi di Coppa Italia trovandosi di fronte la squadra di Josè Mourinho.

In tal caso, l'appuntamento della reunion tra DDR e la Lupa sarebbe previsto in una data da stabilire tra l'11 e il 18 gennaio prossimi. Nella Capitale (e senza dubbio anche De Rossi), ci sperano.