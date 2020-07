De Rossi allenatore della Fiorentina? Commisso: "Nessun contatto"

Rocco Commisso spegne la suggestione Daniele De Rossi prossimo tecnico della Fiorentina: "Fake news, nessun contatto".

Appese le scarpette al chiodo dopo un'era alla e una comparsata al Boca Juniors, Daniele De Rossi lavora per diventare allenatore. Grinta e qualità per cambiare mestiere, sempre nel mondo del calcio, ma dall'altra parte. Occhio ad un inizio subito al top, magari alla .

Secondo Sky Sport, infatti, Commisso starebbe seriamente pensando a De Rossi come prossimo allenatore della Fiorentina, in virtù di una stagione difficile per Iachini, subentrato a Montella poco prima del girone d'andata a seguito anch'esso di grosse problematiche alla guida del club toscano.

In ogni caso De Rossi ha ancora bisogno del patentino per poter allenare una prima squadra: dirigenza della Fiorentina al lavoro, perchè servirebbe una deroga speciale per poter portare il Campione del Mondo 2006 a Firenze nei prossimi mesi in caso di addio a Iachini.

Ma a tal proposito, tramite una nota ufficiale, il club gigliato ha spento la suggestione con le parole di Commisso.