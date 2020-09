De Rossi alla Fiorentina? Di corsa: "Ci andrei a piedi"

L'ex centrocampista è al lavoro per prendere il patentino da allenatore: "Iniziare in Serie A sarebbe una partenza ottima".

Ha appeso gli scarpini al chiodo dopo una vita passata a difendere i colori della e realizzare il sogno di indossare la casacca del Boca Juniors per alcuni mesi. Ora Daniele De Rossi punta a diventare un grande allenatore, magari partendo già dalla .

Accostato alla alcune settimane fa, il nome di De Rossi è passato di moda per un motivo: il Campione del Mondo 2006 vuole avere il patentino per allenare, così da evitare di farlo al fianco di qualcuno. Quando avrà tutto il necessario, siederà in una panchina.

De Rossi è pronto a lavorare per arrivare in alto:

"Sono molto vicino a fare il corso per il patentino, spero di avere opportunità importanti".

Per ora niente viola, ma non appena avrà la possibilità De Rossi ne sarebbe estasiato:

"La Fiorentina sarebbe un'opportunità gigante, una piazza in cui andrei a piedi. Chiunque nel panorama italiano lo farebbe, ma qualsiasi altra squadra di Serie A sarebbe una partenza ottima ed importante con grande responsabilità".

