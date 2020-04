De Paul-Udinese ai titoli di coda, Marino: "Può partire"

A fine stagione, Rodrigo De Paul cambierà maglia. Ad avvalorare lo scenario ci pensa Pierpaolo Marino, dg dell', alla 'Gazzetta dello Sport'.

Nel prossimo mercato i friulani dovranno dar vita ad un autentico restyling, con pezzi pregiati pronti all'addio.

"Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire . Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti".

Musso è nei radar dell' , ma Marino frena.

"Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello".

Il dg, infine, confessa il suo pallino: Giacomo Bonaventura.

"E appunto un sogno. Per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensate se giocassero insieme lui e De Paul. Uno spettacolo".