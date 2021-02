De Paul fedele all'Udinese: "A gennaio non sarei mai andato via"

Altro che futuro altrove: Rodrigo De Paul ha in testa solo l'Udinese. L'argentino, ai canali ufficiali del club, si lascia andare a dichiarazioni d'amore nei confronti del club dei Pozzo.

Il riferimento è il mercato di gennaio, al termine del quale il centrocampista è rimasto alla corte di Gotti nonostante le insistenti sirene dei grandi club.

"Si è parlato tanto del mio futuro, ma ho detto sin da subito che non avrei mai lasciato la squadra a metà strada".

"Devo ringraziare tanto i tifosi, hanno sempre avuto delle belle parole per me. Ogni giorno ricevo messaggi bellissimi da parte loro. So che non è facile avere quell’amore, quella connessione, quell’energia. L’Udinese è una squadra che ha vissuto dei momenti belli ed importanti ed entrare nel cuore dei tifosi non è facile. Io ci sono riuscito e sono contento".