De Paul all'Atletico, ci siamo: accordo per 35 milioni

I campioni della Liga chiudono per il centrocampista dell'Udinese secondo Sky: passaggio all'Inter sempre più lontano.

Rodrigo De Paul si avvicina all'Aletico Madrid. Diverse big sul centrocampista argentino, ma i Colchoneros hanno chiuso per il passaggio in terra spagnola dopo la Copa America, in cui il giocatore sta militando da imprescindibile di Lionel Scaloni.

Cercato da diverse big, tra cui l'Inter, squadra che segue De Paul da diverso tempo, l'Atletico Madrid è stata la più decisa nel puntare su di lui, con il giocatore che avrebbe dato da tempo il suo ok per la possibilità di giocare agli ordini di Diego Pablo Simeone, in una squadra che può contare su diversi connazionali, tra cui Correa.

Secondo Sky affare da 40 milioni, con 35 fissi e il resto proveniente da bonus. La cifra richiesta da Pozzo per la partenza dell'ex Valencia dovrebbe dunque essere quella che porterà il giocatore lontano da Udine, dopo la stagione 2020/2021 che ha consacrato la sua stella.

Nella scorsa Serie A, infatti, De Paul è risultato essere uno tra i migliori centrocampisti del campionato, con nove goal in 33 presenze e 10 assist essenziali per la salvezza dell'Udinese. Pozzo si è reso conto di non poterlo più trattenere, fissando però un prezzo importante, sopratutto in tempi di pandemia.

Classe 1994, fin qui De Paul ha militato in Europa solamente nel Valencia e nell'Udinese, con il Racing Club nel mezzo: da un triennio costantemente tra i titolari della Nazionale argentina, è pronto a giocare in Champions per provare a vincere tutto con l'Atletico.

Resta ora da sistemare solo la questione contrattuale del giocatore, ma intanto l'accordo tra Udinese ed Atletico Madrid è stato raggiunto e dopo la Copa America, a meno di sorprese, verrà formalizzato il passaggio del giocatore sudamericano alla corte del Cholo.