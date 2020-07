De Ligt spinge la Juventus: "Per lo Scudetto è corsa a tre con Lazio e Inter"

Approdato la scorsa estate alla per diventare uno dei pilastri della linea difensiva del futuro, Matthijs De Ligt in realtà, a causa anche di un brutto infortunio occorso a Giorgio Chiellini, ha dovuto velocizzare il suo periodo di adattamento al calcio italiano.

Oggi, a soli 20 anni, è già uno dei titolari inamovibili della difesa e negli ultimi mesi il suo rendimento è diventato sempre più costante e decisivo. Il gioiello olandese, in un’intervista rilasciata a Sky, ha parlato della sua prima annata in bianconero e della corsa al titolo che vede attualmente la sua impegnata.

De Ligt ha acquisito sempre maggiore sicurezza con il passare dei mesi.

Il campionato ha regalato un emozionante testa a testa in vetta.

Nel prossimo turno la Juventus sarà attesa dal Derby della Mole con il .

“E’ una partita speciale, perché tutte e due le squadre vogliono vincere per la città e per i loro tifosi. Noi dovremo far meglio soprattutto in difesa, non dobbiamo concedere occasioni. Il Derby d’andata rappresenta uno splendido ricordo per me perché in quella gara ho segnato il mio primo goal italiano. Quella cosa mi risollevò il morale perchè stavo ricevendo delle critiche in quel periodo e rese felice me e tutta la squadra. Grazie a quel goal sono diventato ciò che sono adesso”.