De Ligt sicuro: "La Juventus è stata la scelta migliore per me"

Matthijs De Ligt racconta al compagno Szczesny: "Appena sono arrivato alla Juventus mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle".

Dopo un primo periodo di ambientamento Matthijs De Ligt si è preso la difesa della a suon di prestazioni: il giovane talento olandese ha raccontato il suo primo impatto con lo spogliatoio bianconero e i suoi primi mesi in .

Intervistato ai microfoni di Foot Truck su Youtube, De Ligt è stato intervistato dal compagno di squadra Szczesny:

"Cristiano Ronaldo decisivo per il mio arrivo alla Juventus? No, non è stato questo il motivo, ho avuto un sacco di tempo per scegliere tra le squadre che mi volevano, ma questa è stata la scelta migliore per me".

La grande emozione di un giovane calciatore che si allena con vere e proprie leggende di questo sport:

"Quando sono entrato nello spogliatoio della Juventus per la prima volta mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle. C'era Buffon, c'era Ronaldo... Sono arrivato più tardi degli altri e senza allenamenti ho dovuto giocare contro gli Spurs nel tour in Asia. Dopo 20 minuti non riuscivo più a respirare...".

Arrivare in un top team come la Juventus in un'età così giovane porta tanta pressione, De Ligt ha affrontato un momento di sbandamento soprattutto con i tanti falli di mano dei primi mesi: