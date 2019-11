De Ligt si difende: "Avevo le braccia strette, la regola dice che non è rigore"

Il difensore della Juventus è stato decisivo nel Derby della Mole: "E' speciale vincere con un mio goal, imparo gara dopo gara".

Dopo tante critiche, una serata da protagonista. Eppure, anche il Derby di poteva rappresentare una serata no per Matthijs De Ligt. Nel primo tempo un rigore non fischiato per fallo di mano, molto simile a quello che causò contro il , nella seconda frazione il goal decisivo.

Rivedi Torino-Juventus on demand su DAZN

1-0 per la sul campo del Torino e Juventus nuovamente in vetta grazie a De Ligt, abile ad essere al posto giusto e al momento giusto sull'assist di Higuain dalla destra. Prima rete in bianconero per l'ex , che diventa il giocatore di Madama più giovane a segnare nella stracittadina dal 1959.

Una serata speciale dunque quella di De Ligt, che ha ringraziato i compagni della Juventus per questi primi mesi da bianconero:

"Quando arrivi in una squadra nuova è difficile, i ragazzi sono bravi con me, tutto procede bene, imparo gara dopo gara. Vincere con il mio goal è speciale".

Il fato stavolta ha portato De Ligt a essere protagonista in positivo e non in negativo. Niente rigore e goal:

"Ero con le braccia strette e la palla mi ha colpito, la regola dice che se hai il braccio attaccato al corpo non è fallo, quindi nessun rigore".

De Ligt non segnava da aprile, ovviamente con la maglia dell'Ajax. Il match contro il Torino è stato probabilmente quello in cui, durante questa stagione, ha avuto più occasioni sotto porta, su tutte la conclusione da due passi parata da un Sirigu sugli scudi.

Per De Ligt, che sarà titolare a lungo visto l'infortunio capitato a Chiellini, le prossime gare saranno essenziali per trovare continuità: tra e , nonostante Rugani e Demiral possano entrare nella formazione in partite meno decisive, dovrà dimostrare pian piano di valere l'investimento fatto in estate.