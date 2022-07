De Ligt al Bayern, volata finale: partenza per Monaco nel tardo pomeriggio

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern: partenza per Monaco da Torino prevista alle ore 18:30.

I crismi dell'ufficialità non ci sono ancora, ma il futuro di Matthijs De Ligt è ormai più che scandito: a breve l'olandese firmerà un contratto fino al 2027 con il Bayern Monaco che, nella tarda serata di ieri, ha raggiunto l'accordo economico con la Juventus per il valore del cartellino.

Come vi abbiamo già anticipato, i bavaresi verseranno una cifra di poco superiore agli 80 milioni (tra parte fissa e bonus aggiuntivi) nelle casse dei bianconeri, pronti a riversare parte del prezioso gruzzoletto sul sostituto del classe 1999: occhio, a tal proposito, all'evoluzione dei discorsi per Gleison Bremer, per il quale l'Inter sente il fiato sul collo dopo aver a lungo flirtato con l'idea di mettere le mani sul brasiliano senza interferenza alcuna.

#DeLigt in questo momento è alla Continassa: ultimo allenamento con la #Juventus. Nel tardo pomeriggio, poi, la partenza in direzione Monaco di Baviera ✈️🇩🇪 @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 18, 2022

De Ligt ha letteralmente svuotato l'armadietto della Continassa, raccogliendo le sue cose e ponendole nella valigia che si porterà con sé in Germania per dare il via a questa nuova avventura: partenza dall'aeroporto di Torino-Caselle alle ore 18:30, arrivo in Baviera previsto in serata.

Una volta atterrato, l'ex Ajax potrà dedicarsi al sostenimento delle visite mediche e alla tanto attesa firma sul contratto di durata quinquennale, a dimostrazione della forte volontà del Bayern di puntare su di lui nell'ambito di un progetto a lungo termine, in modo da affidargli le chiavi della retroguardia di cui si appresta ad essere uno dei fiori all'occhiello.

Parola 'fine' imminente su un rapporto mai veramente decollato: i primi scricchiolii sono stati registrati in concomitanza con le dichiarazioni da 'mal di pancia' di De Ligt, che non ha mai nascosto il fastidio nel trovarsi a lottare per il quarto posto, obiettivo non all'altezza delle ambizioni di chi vuole primeggiare in Europa.