De Laurentiis sulla Juventus: "Ha avuto 75 milioni per lo stadio, gli Agnelli hanno influenza"

Forum con alcuni dei grandi protagonisti della alla redazione del Corriere dello Sport. Sul piatto la crisi del calcio italiano e le chiavi del rilancio. Presenti tra gli altri anche i presidenti della , Claudio Lotito, e del , Aurelio De Laurentiis. Con quest'ultimo particolarmente deciso nell'affrontare il tema degli stadi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il presidente del Napoli ha infatti detto la sua riguardo la possibilità di realizzare nuovi stadi, mettendo in mezzo la e spiegando la propria idea sia sull'Allianz Stadium, sia sulla difficile situazione attualmente in corso negli impianti di Serie A.

De Laurentiis è intervenuto al forum del Corriere così:

Per il presidente del Napoli il problema non sono gli stadi lontani anni luce da quelli europei:

"Il Napoli pur giocando in uno stadio compromesso, sta andando avanti. Voglio investire soldi nel San Paolo, ma a Malagò dico che il problema degli stadi non è principale. Giochiamo un calcio noioso e statico perché è tutta tattica rispetto alla Premier. La ha tanti punti in più delle avversarie e allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona".