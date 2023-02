De Laurentiis applaude il Napoli: "Sempre competitivi, i più onesti"

Il presidente del Napoli ha preso la parola in virtù del ritardo che ha portato il bus degli azzurri allo stadio del Francoforte dopo un'ora.

A Francoforte comincia la fase ad eliminazione diretta per il Napoli di Spalletti. Una vigilia con un piccolo imprevisto, che ha visto arrivare la squadra azzurra allo stadio con un ritardo di un'ora per la conferenza stampa di vigilia. Un'attesa in cui ha preso la parola Aurelio De Laurentiis, giunto prima del bus.

Il patron del Napoli ha parlato di alcuni argomenti relativi alla stagione azzurra tra Serie A e Champions League, puntando molto sugli elogi di una squadra che sta dominando in campionato e ha messo in mostra una forza tecnica d'elite anche nei gironi europei.

Per De Laurentiis lo stupore per il Napoli 2022/2023 non è molto comprensibile:

"Io mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo. Non dico il più forte, ma il più onesto".

A proposito di competitività, i tifosi non erano sicuri di vedere un Napoli nei primi posti dopo le cessioni estive:

"Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa. Fa spesso scommesse e gioca al calcio virtuale, è giusto che dica la qualunque poi noi che stiamo dentro sappiamo come funziona. A maggio dissi che avremmo lottato per vincere lo scudetto”.

E proprio su questo discorso è intervenuto anche Spalletti in conferenza, a proposito delle ambizioni azzurre:

" Non mi fido di voi, sono ancora a pensare alle domande di inizio campionato, dove probabilmente non saremo entrati in Champions League. Ora mi dite tutto l'opposto, meglio non fidarsi. Ci sta di rimanerci male".

Per il Napoli la gara contro l'Eintracht è storica: mai gli azzurri si sono spinti oltre gli ottavi. Mai come nel 2022/2023 la formazione partenopea sembra in grado di mettere in difficoltà chiunque nella massima competizione europea, come dimostrato tra Liverpool, Ajax e Rangers.