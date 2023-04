De Ketelaere stecca ancora: altra serata no per il belga

All'Olimpico l'ex Bruges entra e non convince. Altra prestazione sottotono e un errore che regala il goal alla Roma. I rossoneri riflettono.

La grandezza del calcio è quella di fornire ogni settimana la possibilità a chiunque di poter rimediare a una prestazione opaca o porre fine a un periodo negativo.

Ecco, per Charles De Ketelaere questa chance di riscatto sembra non arrivare mai. Almeno in questo campionato.

Il belga continua a non incidere sulle sorti del Milan in maniera positiva. Al punto che sta diventando un paradosso il fatto che questa sia una buona notizia.

Anche contro la Roma, De Ketelaere è stato chiamato in causa a partita in corso da Pioli e oltre a non fornire un contributo significativo alla manovra rossonera ha persino spianato la strada al goal degli avversari.

Pallone insidioso perso sulla metà campo e contropiede regalato a Celik, che ha poi servito perfettamente Abraham per il vantaggio romanista.

Per fortuna del belga, ci ha pensato il suo connazionale Saelemaekers a rimediare i conti. Altrimenti i riflettori sarebbero stati ancora più puntati su di lui e il suo errore.

Certo è che a oggi il rendimento dell'ex Bruges, pagato 35 milioni di euro dal Milan, è lontanissimo dall'essere anche solo vagamente sufficiente.

Tolto qualche sprazzo di calcio di prima qualità, il resto latita. Non ci sono i goal, non c'è una condizione fisica adeguata, non c'è grinta o tracce di carattere.

Le statistiche dicono 36 presenze e un solo assist tra campionato e coppe nazionali e internazionali. Numeri impietosi, che fotografano bene la prima esperienza del fantasista in Serie A.

Non è la sua annata, questo è evidente. Il rischio è che questo non sia proprio il calcio adatto a lui. Ma solo il tempo potrà dare una risposta.