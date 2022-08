E' subito De Ketelaere show: tripletta in un tempo nel 7-1 del Milan contro la Pergolettese

7-1 del Milan alla Pergolettese nel test giocato a Milanello: tripletta nel primo tempo per il belga, già in forma campionato.

Tredici goal in poche ore a due formazioni Serie C: altra benzina preziosa messa nelle gambe dai giocatori del Milan che, dopo il netto 6-1 rifilato al Vicenza, sommerge per 7-1 la Pergolettese nel test disputato a Milanello.

Grande attesa per vedere all'opera dal primo minuto Charles De Ketelaere, impiegato nel quarto d'ora finale al 'Menti': il belga non ha affatto deluso le aspettative, realizzando una tripletta nei primi 45 minuti che è un condensato delle sue migliori abilità.

L'ex Bruges ha trasformato un calcio di rigore, poi è svettato più in alto di tutti su azione d'angolo e infine ha timbrato il cartellino col sinistro: tre reti diverse che testimoniano l'ampio bagaglio tecnico a sua disposizione.

In grande spolvero anche Marko Lazetic, schierato come terminale offensivo di riferimento e autore di una doppietta; gioia personale anche per Yacine Adli e Tommaso Pobega. Di Bevilacqua, a pochi minuti dal termine, il goal della bandiera per la Pergolettese.

Questa la formazione rossonera scelta da Pioli:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré; Krunic, Pobega; Saelemaekers, Adli, De Ketelaere; Lazetic.

Nella Pergolettese si è visto all'opera anche Gabriele Tacchinardi, figlio dell'ex centrocampista della Juventus e ora opinionista televisivo, Alessio.