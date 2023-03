Prima della sfida alla Fiorentina l'attaccante portoghese aveva pronosticato il primo goal del belga in maglia rossonera. Non è andata così.

Charles De Ketelaere continua a mancare clamorosamente l'appuntamento con il goal e con prestazioni che giustifichino il prezzo del suo cartellino.

Anche contro la Fiorentina, nella sconfitta esterna del Milan, il trequartista belga non è riuscito a incidere e dare il suo contributo in maniera significativa.

Nemmeno l'incoraggiamento di Rafael Leao sembra aver sortito il suo effetto. Nel pre-partita della sfida al Franchi, l'esterno portoghese si era lanciato in una previsione.

Sul suo profilo Instagram aveva condiviso una storia a sfondo nero con la scritta in lingua inglese "Questa sera segnerà De Ketelaere".

Instagram

Non è andata come immaginava il numero 17 del Milan, che oltre a non aver visto segnare il compagno di squadra ma non è riuscito a incidere in zona goal lui stesso.

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, la squadra di Pioli è tornata a perdere una partita.

Un risultato che rischia di vedere i rossoneri, già scavalcati dalla Lazio, venire superati in classifica anche dai rivali dell'Inter.