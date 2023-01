Davide Ancelotti verso l'Everton: il figlio di Carlo è in lizza per la panchina dei 'Toffees'

Tra i papabili successori dell'esonerato Frank Lampard c'è anche il figlio dell'allenatore del Real Madrid, oggi allenatore in seconda dei Blancos.

Sulle orme di papà, è proprio il caso di dirlo. Davide Ancelotti, figlio nonché fedele vice del padre Carlo al Real Madrid progetta la sua prima esperienza da allenatore.

Sulle sue tracce, infatti, si è posizionato l'Everton - come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' - ancora alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l'esonero di Frank Lampard.

Per la panchina dei 'Toffees' ci sarebbe quindi anche Ancelotti jr. all'interno di una gamma di candidati che contempla anche la presenza di Marcelo Bielsa, altro profilo gradito alla proprietà del club di Liverpool.

Lo scenario intriga evidentemente la famiglia Ancelotti, ma la situazione rimane ancora tutta da definire: la prospettiva di una prima avventura da capo allenatore è sicuramente allettante, ma ci sarebbe prima di tutto da trovare un accordo con il Real per liberare il figlio dell'ex tecnico di Juventus, Milan, Bayern, Chelsea e PSG.

In seconda battuta, e non è un dettaglio di poco conto, ci sarebbe da fare i conti con una classifica estremamente deficitaria che vede l'Everton ultimo in Premier League a braccetto con il Southampton. Decisamente non il contesto più comodo per scrivere il primo personale capitolo da tecnico.

Sono dunque ore di riflessione, su ambo i fronti, in attesa che venga presa una decisione definitiva. In caso di fumata bianca, Davide Ancelotti diventerebbe il terzo allenatore italiano attualmente in corsa in Premier dopo Antonio Conte al Tottenham e Roberto De Zerbi al Brighton.

Una decisione delicata in relazione ad un compito molto difficile, ossia risollevare le sorti di un Everton con il quale anche papà Carlo ha fatto estremamente fatica - dal dicembre del 2019 al 2021 - collezionando un 12° e un 10° posto prima di fare ritorno - e che ritorno - al Real Madrid.