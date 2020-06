David Silva con Mandzukic e Benatia: ci pensa l'Al-Duhail

Il club qatariota sta provando a portare lo spagnolo tra le proprie fila, vista la scadenza contrattuale con il Manchester City.

Dopo aver fatto la storia del , per David Silva sta per arrivare il momento di dire addio al mondo Citizens. Oramai 34enne, ma ancora decisivo per il club di Guardiola, l'ex ha un contratto in scadenza nelle prossime settimane, in cerca di una nuova sfida.

Secondo il Mirror, è tornato all'attacco l'Al-Duhail, che ha messo sul piatto una cifra decisamente sostanziosa per portare David Silva tra le proprie fila. Dopo Xavi, che ha concluso la carriera in tale paese, anche il connazionale potrebbe ripercorrere le stesse orme qatariote.

All'Al-Duhail giocano come noto due ex juventini come Benatia e Mandzukic, ma anche lo stesso giovane nordcoreano Han, ceduto dai bianconeri senza però aver mai giocato con la prima squadra a differenza dei vecchi idoli passati alla corte di Allegri.

L'ultimo decennio è stato totalmente di marca City per David Silva, giunto in Premier nel 2010: da allora ha conquistato 14 trofei con la casacca del club di Manchester, subito dopo essersi trasferito in seguito al Mondiale vinto con la Nazionale spagnola.

Se i 74 goal, giocando come esterno, sono un buon numero, a stupire sono gli assist di David Silva, tra i migliori in questo particolare fondamentale da quando è sbarcato al Manchester City: ben 137, in pratica sempre in doppia cifra durante la sua era azzurra.

Anche altri club in giro per il mondo sperano di acquistare David Silva a parametro zero, ma lui non ha ancora dato informazioni importanti riguardanti il suo futuro, anche a causa dello stop per il coronavirus che ha rallentato ogni decisione nel lungo periodo.