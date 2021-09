Chiusa l'esperienza all'Arsenal, David Luiz sta per firmare per il Flamengo per provare a vincere il campionato anche in Brasile.

Dopo la chiusura della sessione estiva, il mercato prosegue per gli svincolati. Uno dei nomi più caldi è quello di David Luiz, rimasto senza squadra dopo due stagioni nelle file dell'Arsenal. Il centrale brasiliano, pur avendo avuto nelle ultime settimane offerte da diversi club europei (de dall'Italia, con Lazio e Salernitana che si erano interessate), ha deciso di tornare in patria. Secondo le indiscrezioni raccolte da Goal, David Luiz è infatti ad un passo dall'accordo con il Flamengo, con cui si legherà fino al dicembre 2022. Un contratto breve, ma con un obiettivo ben preciso: vincere il campionato brasiliano. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 3ª giornata

Fantacalcio 2021/2022: formazioni titolari Serie A Nella sua lunga e vincente carriera il centrale difensivo ha trionfato in campionato in tre paesi diversi: Portogallo, Francia e Inghilterra, rispettivamente con le maglie di Benfica, PSG e Chelsea. Una collazione straordinaria di trofei, alla quale David Luiz spera di aggiungere anche un successo casalingo.