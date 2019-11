D'Aversa a Conte: "Ronda a Parma? La farà da qualche altra parte"

Roberto D'Aversa risponde simpaticamente alle voci di un interessamento dell'Inter per Darmian e Kulusevski. Sui nerazzurri: "Hanno la rosa corta".

I buoni risultati ottenuti recentemente, compreso il 2-2 nella San Siro nerazzurra, rischiano di trasformarsi in un'arma a doppio taglio per il . Perché l' ha iniziato a guardare in casa ducale, per gennaio o per la prossima estate: da Matteo Darmian a Dejan Kulusevski, del resto, gli obiettivi non mancano.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Roberto D'Aversa, allenatore degli emiliani, non vuole però pensarci. Si gode il buon momento della propria squadra, vincente per 2-0 sulla domenica, e a 'Tutti Convocati', programma di Radio 24, lancia un simpatico messaggio ad Antonio Conte, suo ex allenatore e grande amico: giù le mani dal Parma.

"Giocatori del Parma che interessano a Conte? Antonio la ronda la farà da qualche altra parte. Ho un ottimo rapporto con lui. Numericamente sono in difficoltà, la rosa è migliorata in qualità, ma è corta. Più che sistemare la situazione sua devo pensare alla mia".

🎤#DAversa: "Giocatori del #Parma che interessano a #Conte? Antonio la ronda la farà da qualche altra parte. Ho un ottimo rapporto con lui. Numericamente sono in difficoltà, la rosa è migliorata in qualità, ma è corta. Più che sistemare la situazione sua devo pensare alla mia." — Tutti Convocati (@tutticonvocati) November 12, 2019

Quanto all'avvicinarsi del calciomercato invernale e ai possibili affari che il Parma potrebbe orchestrare con l'Inter, anche in questo caso D'Aversa cambia argomento: meglio concentrarsi unicamente sul campo.