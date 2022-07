Allegri fissa la data per il rientro di Chiesa: “Metà settembre, ma sarà al 100% da gennaio”

L’esterno offensivo bianconero dovrebbe rivedere il campo verso l’inizio autunno. Non partono per gli Stati Uniti nemmeno Arthur e Kaio Jorge.

L’innesto di Angel Di Maria offre respiro alla Juventus, che continua ad andare alla ricerca di rinforzi di livello per la prossima stagione. E anche se non sarà a tutti gli effetti un nuovo acquisto, anche Federico Chiesa può essere definito tale.

Dopo la rottura del crociato lo scorso inverno, l’ex Fiorentina ha osservato un lungo periodo di stop. Per il rientro c’è una data indicativa, rivelata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

"Chiesa dovrebbe tornare a metà settembre. Vado molto cauto. Tornerà al 100% da gennaio in poi".

Oltre al nuovo numero 7 bianconero, non partiranno per il viaggio oltre l’Atlantico nemmeno altri due acciaccati.

“I giocatori che non ci saranno in tournée sono Chiesa, Arthur e Kaio Jorge che sono infortunati".

Non ci sarà nemmeno Miretti, che tornerà il 3 agosto dopo gli impegni con l'Italia Under-19. Farà parte della spedizione Matthijs De Ligt, al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero verso un trasferimento al Bayern Monaco.

“C’è stato un incontro, ma al momento de Ligt è un giocatore della Juventus. Poi calcio può succedere di tutto e se dovesse partire la società si farà trovare pronta".

Per quanto riguarda Weston McKennie, osservato speciale della tournée e ‘padrone di casa’, il futuro non è in dubbio.

“McKennie è un giocatore della Juventus molto importante che purtroppo ha subito un infortunio. Resterà alla Juve”.