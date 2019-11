Daspo ad un tecnico degli Esordienti: 'terrone' all'arbitro

Condotta materialmente e verbalmente violenta contro i bambini e attacco all'arbitro, tra l'altro dirigente dell'altra squadra.

Il provvedimento non può colpire solo i tifosi, protagonisti in negativo di comportamenti violenti o di cori razzisti. Bensì anche i tesserati delle squadre presenti in campo, ad ogni livello. Anche tra gli Esordienti, in questo caso della Provincia di Pordenone. Allenatore colpito da Daspo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico della giovane squadra (gli Esordienti hanno di solito 11 anni) ha dato del "terrone" all'arbitro, portando il Questore di Pordenone ad optare per il Daspo di anno. Una decisione importante che rappresenta un precedente a cui si potrà fare affidamento in prossimi casi simili.

L'allenatore non potrà dunque accedere a manifestazioni sportive fino al termine 2020, costretto a lasciare la guida della squadra, impegnata a Sacile nella partita incriminata. Nello specifico il 42enne ha attaccato un dirigente avversario, adibito perà ad arbitro per quella sfida dopo aver svolto un corso specifico.

Il questore ha voluto colpire il tecnico per dare un'esempio ai giovani:

"Non è certamente edificante che chi dovrebbe avere il compito di assolvere alle funzioni di educatore, insegnando il rispetto delle regole attraverso l'attività sportiva, si trasformi, invece, in un esempio diseducativo, che non si concilia con le aspettative di giovani adolescenti che identificano nell'allenatore di calcio un modello positivo da imitare".

Marco Odorisio, questore di Pordenone, ha poi continuato:

"Le condotte accertate, oltre a essere verbalmente e materialmente violente e caratterizzate da una consapevole impronta di "discriminazione territoriale assumono ancora più particolare di rilievo negativo, soprattutto in considerazione del fatto che sono state poste in essere alla presenza e rivolte a bambini di 11 anni".

Secondo quanto scaturito, l'allenatore sarebbe stato colpito da Daspo non solo per quanto riferito all'arbitro, ma bensì anche per condotta materialmente e verbalmente violenta nei confronti dei propri giovani giocatori in campo e in panchina.