Darmian e Sepe nel mirino: Inter e Parma pronte a sedersi ad un tavolo

Matteo Darmian e Luigi Sepe potrebbero vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. In programma un incontro con il Parma.

Messa alle spalle la delusione per la sconfitta patita in finale di e chiariti i programmi futuri con Antonio Conte, chiudendo una vicenda che avrebbe anche potuto portare ad una clamorosa separazione, l’ può tornare a concentrarsi sul calciomercato.

I meneghini hanno già rafforzato l’out di destra garantendosi Achraf Hakimi, ma gli acquisti per gli esterni non si fermeranno all’ex gioiello del . Da tempo infatti si parla della possibilità che nella prossima stagione Matteo Darmian possa vestire la maglia nerazzurra e, secondo quanto riportato da Sky, i prossimi giorni potrebbero essere molto importanti da questo punto di vista.

E’ infatti in programma un incontro tra Inter e per definire la situazione. Il club meneghino infatti si è preso già da tempo l’impegno di acquisire il giocatore al termine della stagione ed ora potrebbe essere giunto il momento di mettere tutto nero su bianco. Ma c’è di più.

Il summit in programma rappresenterà l’occasione giusta per parlare anche di un altro giocatore ducale finito nei radar nerazzurri: Luigi Sepe. Il Parma proverà a capire se l’interesse per il portiere, che a Milano farebbe da vice Handanovic, è reale e se ci saranno i margini per portare avanti un’eventuale trattativa.