Darmian al Parma, l'Inter sorride: c'è già un accordo per un trasferimento a gennaio

L'Inter si è riservata una corsia preferenziale con il Parma per portare Darmian in nerazzurro il prossimo gennaio: ai ducali potrebbe finire Bastoni.

L'arrivo di Matteo Darmian al potrebbe fare molto comodo all' in prospettiva. I ducali sono infatti riusciti a fare ciò che ai nerazzurri era stato impossibile nelle ultime finestre di mercato, ovvero strappare il terzino al e riportarlo in .

Un affare totale da meno di due milioni di euro per il quale anche il club meneghino può però festeggiare. Secondo quanto raccontato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter si sarebbe infatti già riservata una corsia preferenziale con il Parma per portare Darmian in nerazzurro il prossimo gennaio.

Uno scenario che potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui Antonio Conte avesse bisogno di un altro terzino da integrare nella propria rosa. Prima l'allenatore dell'Inter vuole però vedere all'opera Valentino Lazaro, oltre che studiare in questi mesi gli altri giocatori già presenti alla Pinetina e che possono andare a giocare sulla fascia.

Nel caso in cui Conte non dovesse però trovare le prestazioni desiderate, l'Inter potrebbe allora chiudere con il Parma per il passaggio di Darmina in nerazzurro a gennaio, inserendo magari il giocatore in uno scambio con Alessandro Bastoni.

In questo modo i meneghini accoglierebbero in rosa un giocatore che hanno cercato a più riprese negli ultimi anni e che il Manchester United non gli avrebbe mai concesso per meno di due milioni, mentre il Parma porterebbe in Emilia Romagna un giovane talento come Bastoni.

Questo il piano che Giuseppe Marotta e i dirigenti dell'Inter hanno già pronto, decisi a sfruttare gli ottimi rapporti coltivati nel tempo con il Parma.