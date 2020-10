Darmian all'Inter: visite mediche per il terzino

Visite mediche con l'Inter per Matteo Darmian: il terzino saluta il Parma per sposare i nerazzurri, che cedono Dalbert al Rennes.

Matteo Darmian può considerarsi un nuovo calciatore dell' . Visite mediche per il terzino, che saluta il e raggiunge Antonio Conte.

Darmian, in mattinata, si è recato presso la clinica Humanitas di Rozzano per svolgere i test di rito col club nerazzurro: uno step necessario che precede la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

L'acquisto del jolly difensivo ex Toro e Man United va a colmare la casella lasciata vuota da Dalbert, che in giornata sarà ufficialmente il rinforzo del per la fascia sinistra.

Altre squadre

Darmian-Inter è un affare che dovrebbe portare nelle casse ducali poco più di 2 milioni di euro, mentre il calciatore si legherà ai nerazzurri fino al 2024.